El arte, la protesta y la alta costura se vieron en el Runway

Ana C. Alvarado. Redactora (I)

Javier Saiach cerró el Runway, evento que muestra cada seis meses lo mejor de la moda ecuatoriana y latinoamericana en Quito. El diseñador argentino presentó la noche del sábado 20 de mayo del 2017 una colección de ensueño en el Quorum (Cumbayá).

Las modelos se vistieron de ninfas, con vestidos, en los que la delicadeza de las transparencias y de las telas era resaltada con bordados y pedrería, hechos a mano. Esta es la colección de novias de Saiach, que propone siluetas y velos menos tradicionales para el día de la boda, pero manteniendo la feminidad clásica. Asimismo, la paleta de color se aleja del blanco puro para presentar a novias en tonos plateados, cremas y perlas.



El día del cierre, el Runway arrancó con conferencias impartidas por profesionales de la moda. El fotógrafo Camilo Echeverri, el diseñador Jonathan Morales y el sénior editor de Vogue Latinoamérica, José Forteza, compartieron sus experiencias y conocimientos con los asistentes.



En la noche iniciaron los desfiles. La pasarela del sábado fue inaugurada con las propuestas de graduación del Instituto Dismod . Siguió la presentación de Jessica Velasco. La diseñadora guatemalteca, residente en Quito, lanzó su colección ‘Color’. Está inspirada en las vestimentas tradicionales latinoamericanas, pero con un enfoque contemporáneo y cosmopolita.

Florencia Dávalos y Sara Holguín hicieron una colección juntas. Foto: Julio Estrella / CHIC!

La artesanía también estuvo presente en la colaboración entre la diseñadora Florencia Dávalos y la artista Sara Holguín. La colección ‘Melange’, que fusiona la estética boho-chic de Dávalos, con el trabajo en telar con diferentes tipos de lana de Holguín.



Además, el sábado se presentaron la marca guayaquileña Poupeé, de vestidos de noche, y Estefanía Torres, de ropa masculina.



El viernes 19 de mayo, la pasarela del Runway también fue ecléctica. La jornada tuvo como invitado especial a Jonathan Morales, de No Name.



El diseñador mexicano se inspiró en la cultura mexicana para la creación de la colección, pues era importante para él mostrar el orgullo, el talento y la capacidad de los mexicanos frente al racismo de Donald Trump.



Esta jornada, la pasarela inició con el desfile de estudiantes de último semestre de la Universidad San Francisco de Quito. Después, The Designers Society presentó de forma conjunta a cinco marcas ecuatorianas: Stephanie Rodas, María Gracia Robles, Lula Kirei, Lifting Souls y Eskópica.



Ya en una pasarela exclusiva, Mayta lanzó una colección que se inspira en la geometría. Esta marca trabaja textiles con pinturas de artistas ecuatorianos y crea ropa con cortes minimalistas. La diseñadora ecuatoriana Fadua trajo desde Italia su última colección. La moda mediterránea de las décadas del 70 y 80 se plasmó en su propuesta.