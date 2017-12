Año nuevo, look nuevo: secretos para animarse a comenzar el 2018 con una imagen renovada

Próximos a abandonar el 2017 y a abordar con energía y determinación el 2018, muchas personas eligen apostar por una renovación, no solo interior y de objetivos laborales, sino también de su imagen exterior para encarar el nuevo año. Casi como un acto de reafirmación de todo lo que empezó por dentro.

Animarse a cambiar la imagen y apostar por un nuevo look puede, además de ser una divertida exploración del universo fashionista, ser también una buena oportunidad para bucear en algunas cuestiones internas y emocionales que es tiempo de mostrar y sacar afuera .



Infobae dialogó con la diseñadora de indumentaria y asesora de imagen Carolina Aubele sobre cuáles son los mejores consejos para encarar un nuevo año con un cambio o una renovación del look . Además consejos prácticos para realizar compras inteligentes y renovar el guardarropa del hombre y de la mujer.

¿Cuál es el primer paso para realizar un cambio de imagen?, preguntó Infobae a Aubele.



Las personas que vienen a hacerse un cambio de imagen es porque tuvieron un cambio de vida radical u otros para explorar una nueva imagen personal. Están mas grandes, les cambió el cuerpo. O tuvieron un ascenso en el trabajo y se vinculan con gente más grande y no saben cómo afrontar el nuevo puesto con otros códigos de vestimenta. El primer paso para comenzar con los preparativos para un cambio de imagen es pasar por la peluquería y renovar el cabello: cambiar el color o realizar un corte atípico o que se diferencie del que habitualmente la persona usa.

El primer paso para comenzar con los preparativos para un cambio de imagen es pasar por la peluquería. Foto: Julio Estrella / Chic!



¿Cómo comienza el proceso del cambio de imagen?



Se le realiza un diagnostico de color, tipo de rostro y una pregunta importante: "¿Cómo te sientes con tu imagen hoy?". Una vez que arrancamos, viene el análisis de los presupuestos alrededor del gasto destinado a indumentaria, calzado y accesorios. Indago cómo es el estilo de vida y luego armo un manual de imagen de la persona con referencias de todo. Cómo vestirse formal, cómo acudir a una reunión de trabajo y otras situaciones.



¿Cuáles son tus recomendaciones a la hora de ir a comprar ropa para el nuevo look?



Es fundamental comprar prendas que vayan con las que ya tenemos. Los básicos son buenísimos porque cumplen la función de engranajes mudos. Cuando te vistes, cada prenda es una palabra y con tu imagen estás dando un pequeño discurso.

¿Qué es un básico?



El básico, a diferencia de las prendas simples -porque los básicos no son una prenda simple-, te tiene que quedar bien. Es una prenda neutra, va a ser un comodín silencioso para que otras prendas y accesorios tomen protagonismo. Tiene como función el rápido armado de conjuntos. Por ejemplo, un pantalón negro puede no ser el más divertido, pero sí probablemente el que más se use, por lo tanto es uno a los que se les tiene que dar prioridad a la calidad y no al precio.



Básicos para un nuevo guardarropas



Mujeres

Foto: Pixabay



Prendas superiores: camisa blanca, siempre te salva. Blusas de seda, blazer negro -que sea entallado hasta la primera cadera, que logra el efecto de alargar las piernas, y que sea de buena calidad para que también se pueda usar para una reunión de trabajo, para un vestido cocktail o con un jean y remera. Remeras blancas de algodón, chaqueta de cuero rocker, tapado negro y camel de paño.



Prendas inferiores: pantalón negro, chupín y oxford en negro y azul marino. Faldas cortas y largas.



Prendas enteras: vestidos midi, cortos y largos negros. Trajes de baño enterizo negro con diseño y bikini negro.



Calzado: botas de caña alta que muestren la pantorrilla, y si la caña sigue por arriba de la rodilla, el ojo tiende a unificar el color de la pierna hasta la punta del pie. Stilettos, sandalias y zapatos en negro y color nude, que unifican el tono de piel y hace que la pierna se vea más alta. También contar con sandalias del metal acorde a la colorimetría.

Hombres

Prendas superiores: camisa blanca, rosa hielo y celeste, blazer azul, tapado de paño naval, tapado gris oscuro, remeras blanca, chombas divertidas, chaqueta de cuero rockera y parka verde militar. Traje negro y azul oscuro o marino.



Prendas inferiores: jeans oscuros y grises originales, sin lavados ni roturas; pantalones de vestir azul noche o colores oscuros.



Calzado: zapatillas 'casuales' y zapatos informal y de vestir en negro y marrón.