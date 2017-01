Me permito destacar el tema del Editorial “Nulo y blanco al ganador” del día jueves 26 de enero del presente año. Debido a lo crucial que resulta para nuestro país la inminente elección para presidente de la República.

Creo que es de suma importancia que los medios de comunicación, la ciudadanía y la opinión pública en general prestemos mayor atención a las reglas de juego para las próximas elecciones.



El Editorial menciona que, de acuerdo al reglamento del TSE, los votos nulos y en blancos se suman al ganador y eso me parece injusto especialmente en el caso de los votos nulos; aunque podría haber varias razones para esa decisión, lo claro es que no hay la voluntad de apoyar a ninguno de los postulantes.



Por tanto, no tienen que ser sumados al ganador. Por otra parte, lo crítico del asunto es que esos votos podrían ocasionar que no haya una segunda vuelta y el ganador alcance el porcentaje requerido para evitarla.



De mi parte, en reuniones familiares he tratado el tema mencionado en el Editorial respecto a los votos nulos y blancos; y lo peligroso que resultaría para nuestro país que no haya una segunda vuelta. Me permito solicitar muy comedidamente al señor editor ampliar este tema, citando el valor o el porcentaje de votos que se requiere para ganar en la primera vuelta sumados los votos nulos y blancos; y de esa manera alcanzar la Presidencia de la República del Ecuador.