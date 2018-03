¿Valen los estudios a distancia?

En realidad antes del siglo XXI salir a estudiar en universidades extranjeras era solo para los que tenían mucho dinero, un postgrado, en especial un PhD. Difícilmente los desposeídos de recursos podían invertir en estudios. Vino la “década ganada”, claro que dieron becas para estudiar en el exterior, sin embargo, los becarios debieron hacer gastos extras, pero cuando regresaron con sus títulos, no todos hallaron trabajo. En las grandes universidades creadas en la época de las “manos limpias” estuvieron profesionales extranjeros que no conocían nuestra idiosincrasia a pretexto de que tenían títulos de PhD. Unos son eficientes; pero otros, mediocres. Al mismo tiempo, despreciaron a los profesionales ecuatorianos a pretexto de que no tienen PhD en todos los campos. En la Ley de Educación Superior consta que deben registrar los títulos emitidos por universidades extranjeras, sin embargo, por medio de un reglamento prohibieron registrar títulos que se obtuvo a distancia, es más escogieron universidades extranjeras no se sabe con qué criterio. Estoy de acuerdo en que las carreras técnicas deben estudiarse presencialmente, pero las de área social se pueden estudiar a distancia porque se necesita investigar en el campo, así como lo hace la Universidad Técnica Particular de Loja. Espero que el Gobierno actual y el Secretario de Educación Superior estudien el caso y no sigan relegando a las personas que obtuvieron sus títulos con sacrificio. Cabe indicar que ninguna universidad extranjera regala títulos.