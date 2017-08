Transparentando lo fiscal

Por fin los ecuatorianos estamos comenzando a conocer por boca del máximo dirigente de AP, Presidente Lenín Moreno, la verdadera crisis financiera que dejó Correa, para quien sin argumentos reales, para defender lo indefendible, le ha llegado el descontrol y le ha vuelto la grosería contra su sucesor, su única arma para querer tapar sus erróneos manejos presupuestarios.

Lo más grave es que el señor Presidente Moreno mantiene al grupo de los sabios economistas de AP causantes de la actual crisis y de la mesa servida, intactos, bien pagados y manejando la maltrecha política económica. El Presidente Moreno nos ha explicado de manera general la bancarrota a la que nos llevó el ex presidente, pero no hay aún medidas concretas a tomarse. Me llamó la atención oír al Ministro de Finanzas en entrevista de TV, contestar, que sí cuenta con ingresos efectivos, que constan en la proforma del 2017. Una cosa es la proforma otra la realidad de contar con recursos en la caja fiscal, en la cuenta única del tesoro nacional. Esta contestación me trajo a la memoria mi larga permanencia como Tesorero de la Nación, en 4 Gobiernos seguidos, pero diferentes, y haber conocido a 35 Ministros de Finanzas, 75 Subsecretarios Generales, que en gran número confundían lo escrito, las asignaciones, presupuestarias para gastos corrientes y de capital, con los ingresos reales. Es inevitable y urgente entrar a una economía de guerra, ajuste inmediato del gasto público, tanto en servicios como de inversión, pero no, ya se hacen compras en la Asamblea de teléfonos celulares por más de USD 680 000. El vicepresidente Glas ofrece más parques y vías. ¡Por Dios, que sea solo el Presidente el que lleve la batuta! Falta transparentar las fuentes de financiamiento para ir saliendo de la crisis, preparar Proforma del 2018 realista, para poder recurrir al Fondo Monetario, BID etc. Como nos engañaron, como nos mintieron. Vendidos a los chinos en forma irresponsable.