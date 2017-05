Quisiera compartir un lindo mensaje recibido de las redes sociales para las personas de la tercera edad a la cual pertenezco también, no es de mi autoría: ‘Tengo 67 años soy Miquel Vilardell, médico de Borreda, vivo en Barcelona.

Soy catedrático de Medicina en la UAB y jefe del servicio de medicina interna del hospital universitario Vall d¨Hebron.

Respuetas y consejos de Vilardell.



¿A qué edad nos morimos?, a los 82 años las mujeres, a los 79 años los hombres más o menos. Se trata de llegar a ese final sin depender de otros y sin molestar. ¡Eso es ser generoso! Cuidarse y prepararse para no molestara los demás. “Envejece bien, quien ha vivido bien”, dijo Pitágoras. Y vives bien si piensas en los demás. ¿Qué es envejecer? ir perdiendo capacidades, pero mientras puedas valerte...¡envejeces bien!



Es el envejecimiento normal, vas adaptándote a paulatinas pérdidas; lo indeseable es el envejecimiento patológico. ¿Qué es un envejecimiento patológico? un envejecimiento prematuro que te conduce a la dependencia.



¿Es muy frecuente? Se da en el 12% de los mayores de 65 años, consume muchos recursos públicos. ¿Que ocasiona ese envejecimiento prematuro?



Una enfermedad acelerada... o que esa persona no se ha cuidado bien, y esto depende de cada uno, es perfectamente evitable. No tanto si soy pobre... es verdad que el poder económico y un buen sistema sanitario público palian el envejecimiento prematuro, pero hay muchas otras cosas que puedes hacer. Haz ejercicio, come de todo en horas regulares y poca cantidad. Evita el sobrepeso. Duerme siete horas.



No fumes ni te intoxiques. Mantén la presión arterial entre 8 y 12. Mantén el colesterol bajo ¿Algún consejo al respecto? Procura mantener siempre una actitud activa y positiva. Sonreír, reír, un día no reído es un día perdido’.