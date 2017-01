No a la tentación

Muchos hemos criticado la pasividad con la que Fuerzas Armadas enfrentaron las acciones llevadas a cabo en su contra por el Gobierno Nacional.

Pero, meditando al respecto creo que debemos reconocer que el proceder de las Fuerzas Armadas. fue el correcto. Pues, no cayó en la tentación de usar la fuerza y tomar el control del país como se lo ha hecho históricamente.



Ahora Fuerzas Armadas ha sentado un precedente de madurez, de respeto a la democracia, al sistema legal establecido al llevar justamente a cabo su defensa en base a acciones legales y constitucionales dentro y fuera del país, y así, gracias a este proceder, en forma pacífica y ordenada nos encontramos ahora dentro de los 25 días antes de la elecciones tanto para Presidente de la República como para miembros de la Asamblea Nacional. Esto es, nuevamente en forma democrática, el futuro del país está en nuestras manos. Pues, de nuestra decisión dependerá quien va a ser el candidato triunfador.



Recordemos la frase: “el pueblo tiene el gobierno que se merece”. Si se lo escoge con sabiduría, asegurará el futuro para el país, pero, si se lo escoge emocionalmente, no hay duda que causará un daño al país, a sí mismo y a sus descendientes.



El desafío para desarrollar el país cada día es mayor, el mundo es más competitivo, la tecnología avanza diariamente, lo cual obliga a que la desigualdad desaparezca y el nivel de vida mejore verticalmente.



Por estas exigencias los actuales candidatos deberían presentar ante la sociedad un plan de gobierno muy bien estructurado, donde consten los objetivos y los medios concretos para alcanzarlos y no sólo ofrecimientos.



Creo sinceramente que deberíamos ser exigentes al respecto, incluso por Ley esta presentación debería ser obligatoria.