Súplicas al espíritu navideño 

Con ocasión de las fiestas navideñas y haciendo uso de las costumbres enquistadas en nuestro pueblo, suplico al espíritu navideño que me conceda lo siguiente:

1.- Que concedas a nuestro pueblo la capacidad suficiente para comprender que no existen mesías redentores en la política.

2.- Que le des a los actores políticos la inteligencia para entender que la riqueza de la participación está en el aporte de cada uno y no en la obediencia ciega.

3.- Que el pueblo entienda que no existe la posibilidad de una persona infalible.

4.- Que los actores políticos tengan la humildad de reconocer sus errores.

5.- Que no permitas que participen en política personas soberbias, vanidosas, intolerantes, egocéntricas que tanto daño hacen a todos.

6.- Que le des sabiduría a los candidatos para entender que al obtener un puesto de elección popular es para servir y no para creer que el voto obtenido es una licencia abierta para imponer las ideas propias.

7.- Que todos los ecuatorianos entendamos que es más valioso tener tolerancia y admitir opiniones ajenas, compaginarlas con las propias, antes que creer que las ideas propias son inamovibles y que son las únicas que benefician al pueblo.

8.- Que los mandatarios tengan la sabiduría suficiente y la sensibilidad necesaria para detectar las soluciones que más beneficien al pueblo. Que sepan distinguir entre una profesión y la ideologización de esta. Que entiendan por fin que las profesiones no tienen ideología.

9.- Que los electores tengan la capacidad de distinguir entre ofertas populistas y propósitos serios.

10.- Que nunca jamás se repitan los ejercicios contorsionistas de retorcer realidades para maquillar fracasos y falencias, haciéndolas aparecer como resultados positivos.