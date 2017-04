De la Superintendencia

El 22 de marzo EL COMERCIO publicó una carta del Sr. Eduardo Ávila Falconí, cuya réplica, firmada por nosotros, fue difundida posteriormente.

Es de lógica pensar que una y otra se explicaban por sí mismas. Pues al parecer, no. El, 22 de abril, el diario de su dirección, bajo el título de “Sobre varias investigaciones” vuelve a publicar una carta del indicado ciudadano, quien además logra que, en el mismo día, diario Extra publique una misiva de contenido similar titulada “¿la lista Odebrecht? Nanai”... “.



Lo del Sr. Ávila, claramente, es una campaña personal contra nuestro prestigio. También es claro su desconocimiento de la ley y de un principio jurídico básico: en derecho público solo se puede hacer lo que la norma indica. Fuera de la ley, de su letra y espíritu, nada está permitido. Él aduce que la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS) puede y debe dar el listado de las empresas que recibieron contratos ilegales relacionados con el Caso Odebrecht (y debería bastar decir, como elementalísimo criterio, que esa “lista” la debe determinar un juez), entre otras afirmaciones que no tienen el menor sustento cognitivo y lógico, mucho menos legal. Si, tal vez, el señor Ávila está disgustado por haber sido descalificado y borrado del Registro Nacional de Auditores Externos de la SCVS, lo cual la institución lo hizo fundada en informes jurídicos, debe zanjar sus disgustos casa adentro. Y no emprender en una campaña, clarísima, de desprestigio institucional, como lo prueban los datos que hemos reseñado.

Espero, señor director, que el medio de su dirección no continúe siendo un vehículo para el injustificado ataque del Sr. Ávila.