La situación d e Venezuela

Ante las marchas que se realizaron en días pasados en Venezuela y que dejaron un saldo de más de dos decenas de fallecidos, heridos y detenidos, cabe que se dé una respuesta contundente al gobierno de Nicolás Maduro que, parece, está embriagándose con la sangre inocente del pueblo.

No es correcto que la comunidad internacional no ponga su protesta enérgica y tome medidas necesarias frente a la crueldad que sufre el pueblo de la república venezolana, que lo que busca no es sino que vuelva la democracia frente a la tiranía de Maduro y su entorno, quienes se adueñaron del poder y quieren perennizarse eternamente.