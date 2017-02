Fin de un sistema gubernamental

Está carta deberá publicarse quizás una vez ratificada la 2 vuelta en la que con seguridad el 61% de los compatriotas ya han expresado su rechazo a seguir gobernados por la lista 35 y me atrevo a decir que tendremos un nuevo presidente en abril 2017. Tengo familia en Venezuela y no me alcanzaría el papel para narrar los atropellos que vive la gente allá, igual que aquí los niños en las escuelas son adoctrinados que Cuba es un gran país para vivir. Pienso que el Presidente Correa desperdició un momento histórico en el manejo de las riendas del Ecuador. Nadie pudo imaginarse en 2007 que un economista joven y lúcido iba a doblegarse ante la doctrina castro chavista que ha llevado a la población ecuatoriana a rechazar enfáticamente luego de 10 años la continuidad de este sistema. Sólo nos queda consolidar en las urnas la legitimidad del poder al presidente escogido mayoritariamente y empezar con la ardua tarea de desmantelar el nefasto andamiaje correísta y devolverle la institucionalidad al país.