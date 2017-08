Ser más que parecer, señor Presidente

Todo lo que ha sucedido y sucede en el país es consecuencia de haber sido influenciados por aquellos personajes que ya no están entre nosotros, me refiero específicamente a los seudo comandantes Fidel Castro y Hugo Chávez, con su famosa revolución del socialismo del siglo XXl, como consecuencia de esta mala influencia, de esta novelería que ya no tiene validez ni en Rusia, nuestro país se encuentra quebrado.

Señor Presidente hágalo de una vez, transforme a la Nación.



Usted tiene dos elementos fundamentales e importantes a favor suyo, el amor que pregona tener por su Patria y el respaldo popular que es alto en estos momentos. Es hora de tomar al toro por los cuernos, como dice un argot popular y no dilatar más las soluciones que están solo en sus manos, aproveche este respaldo ciudadano y dé muestras contundentes de querer hacerlo y no solo en el área económica, que por supuesto es la más importante, pero también en las demás instituciones que han sido manoseadas por el anterior gobernante, llámense Fiscalía, Contraloría, Consejo de Participación Ciudadana, Consejo Electoral y qué decir de la justicia, todo esto lo puede conseguir llamando a una Consulta Popular y con nuestro voto lograr estos cambios fundamentales para que el país reflote.



Escuchaba el otro día que Ud. solicitaba la ayuda a uno de los empresarios petroleros del “imperio”, como les llaman estos gobiernos, para que pueda ser extraditado de los EE.UU. el señor Capaya, cómo puede ser posible esta ayuda, si usted y nuestra Canciller se ponen del lado y apoyan a un gobierno Castro - chavista asesino de su propio pueblo, tenemos que tomar estas decisiones en este campo para liberarnos definitivamente de estas malas influencias.