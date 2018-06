LEA TAMBIÉN

Durante muchísimos años hemos visto la forma descarada de tomar y disponer de los recursos de la Seguridad Social -Institución de los afiliados-, por parte de los gobiernos de turno.

Esta institución es de vital importancia para el país, toda vez que es un pilar fundamental que permite dar estabilidad a los mismos gobiernos; para ese buen vivir que tanto predican.



Se quieren hacer muchos ajustes, basados en la expectativa de vida, sin considerar que cada vez hay menos natalidad; son genios para comparar con otras economías y otras realidades que no van ajustadas a la nuestra.

Un seguro campesino que paga un mínimo y que hoy en día están con una jubilación de USD 100. Y se sigue pensando en ingresar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) a otros grupos sin el debido financiamiento.



El principio de la Seguridad Social es solidaridad, pero con sus afiliados. Hay muchas personas que podrían acceder a la misma, pero para qué dicen “Si el Estado nos da sin tener que pagar nada”.

Ya es hora de que pensemos que, si hay un mañana, no es cuestión de gastar por gastar, de hacerse los simpáticos con dinero ajeno y sin considerar los egresos que generan sus absurdas decisiones basadas en el cálculo político.

En mayo estuve internado en el Hospital Quito Sur-IESS. Cuál fue mi sorpresa al ver que en la manilla que me pusieron no decía IESS, lo que dice es “Hospital General del Sur de Quito”.



A mi parecer el Gobierno anterior y esperemos que este no esté intentando meternos en un solo saco a todos.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es de los afiliados, y esto debe quedar muy claro, incluso dentro de los miembros de su Directorio. Luis