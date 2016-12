Es uno de los objetivos permanentes en la administración del país, y, para cumplir con esta obligación se originaron las FF.AA. con la Misión fundamental de garantizar la soberanía, la integridad territorial y apoyar el desarrollo en general del país, pero para cumplir con esta Misión, FF.AA. necesitan preparación, medios y estabilidad en los Mandos para llevar a cabo el desarrollo de las distintas tareas derivadas del cumplimiento de su sagrada Misión.

El Mando principalmente debe dedicar todo su esfuerzo para alcanzar el propósito de la razón de ser de la Institución, pero para ello es básico la permanencia en sus funciones. Los relevos intempestivos provocan una serie de reacciones negativas en los subordinados y especialmente en el Mando entrante, cuando éste ni siquiera fue parte de la cúpula que elaboró los planes a seguir para el cumplimiento de las respectivas tareas, lo cual muchas veces trae hasta una modificación o alteración de las mismas ocasionando descontrol en la ejecución de las respectivas tareas, provocando: encarecimiento, demora y confusión.Es verdad que hemos llegado a acuerdos en el campo limítrofe con los países vecinos, pero qué seguridad hay: en el campo irregular, guerrillero, del narcotráfico, contrabando y demás negocios ilícitos como el lavado de dinero en la construcción, en la compra de minerales y en el tráfico de combustibles que atentan diariamente a la seguridad nacional. Las noticias al respecto son muy preocupantes, por ejemplo: el incremento del narcotráfico, solo lo capturado hasta hoy, 101 toneladas, prácticamente duplica lo capturado el año pasado, pero no conocemos cuánto habrá entrado al país y cuánto habrá salido. La delincuencia derivada de estos delitos como ser secuestros, sicarios, saca pintas, la inducción de la droga a menores de edad, etc., etc. son desastrosos para la sociedad en general.

Es menester tener presente que dadas las circunstancias actuales de Colombia derivadas del tratado con las FARC y demás grupos guerrilleros, es mandatorio planificar muy detalladamente nuestro proceder para contrarrestar los efectos de la deserción de ciertos elementos de esos grupos guerrilleros. Y, si a esto le sumamos la disminución de puestos de trabajo en el país como consecuencia de la restricción económica, la situación puede transformarse en crítica, y si no tenemos un plan bien concebido y estructurado al respecto, el país va sufrir mucho. Y, al no contar con unas FF.AA. bien cohesionadas y entrenadas que puedan hacer frente a estas amenazas, la seguridad del país estaría en completo riesgo.