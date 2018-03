Seguir confiando, o …

Los ofrecimientos de la recién nombrada ministra de Economía, María Elsa Viteri, para mejorar la debilitada economía del país, dejan entrever que aceptó este reto con el propósito de enmendar su pasada errónea gestión –ocasionada, seguramente, por la presión y autoritarismo ejercidos por el ex dictador Correa, que le impedían “sacudirse” a tiempo de esa desafortunada sumisión.

Pues, cabe la hipótesis de que, por ser una mujer talentosa y conocedora del tema, emprendió el camino de una larga y rigurosa catarsis, que le ha permitido tomar la decisión de enfrentar la patriótica tarea de saldar la deuda que mantiene con la sociedad ecuatoriana.



Mientras tanto, nosotros, los afectados por la inédita crisis económica y social provocada por el grupo de corruptos llamados revolucionarios, no podemos permitirnos el beneficio de la duda, sino más bien confiar en las ofertas de la Ministra, a la espera de su cumplimiento oportuno. Como es de conocimiento público, no se dan aún certeras y concretas señales para solucionar la crisis, que la veremos de cuerpo entero, si el Estado no repone oportunamente el total de los dineros adeudados al IESS, que pertenecen a los diferentes Fondos, especialmente para atención de salud y pensiones jubilares de sus cientos de miles de afiliados que sí pagan aportes. No olvidemos que el colapso de los mencionados Fondos está anunciado y muy cercano.



Confiamos, asimismo, en que la nueva política económica a implementarse, incluya de forma prioritaria el reintegro del aporte estatal del 40 % al fondo jubilar, cercenado injustamente por decisión del ex dictador Correa, haciendo tabla rasa de la normativa vigente.