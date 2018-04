Sacha, la Joya de la Corona

LEA TAMBIÉN

Un campo maduro en plena producción con un crudo promedio de 28 grados API, que en el 2009, tenía una producción diaria promedio de 48.947 bpd, con un aporte del 18% de la producción nacional a esa fecha. Se trata del crudo de mejor calidad que se produce en el país, con un rendimiento favorable para el Estado.

Sin embargo, sin el conocimiento legal correspondiente se firma un contrato de servicios específicos, para la administración, incremento de producción, desarrollo, optimización, mejoramiento integral y explotación del campo. Sin que la Ley de Hidrocarburos vigente en ese entonces contemple ése contrato, que además debía tener la asignación mediante licitación. Pdvsa ha demostrado que no es una desarrolladora de tecnología de punta, sin que hasta ahora se conozca el beneficio económico de esta operación para el Estado. La operadora Río Napo se constituyó el 25 de Agosto de 2008 con un capital social suscrito de USAD 100.000. En la firma del contrato de operación, en ninguna parte aparece la exigencia a Pdvsa de capital fresco, monto y desembolsos, pero se le hizo la entrega del activo total del campo, pozos en producción, líneas de oleoductos primarios y secundarios, etc. Actualmente, El Estado calcula un pago de USAD. 100 millones, a pesar que Pdvsa demanda USAD. 383 millones, a más de lo que usufructuó de la producción del campo. Parece que lo correcto sería que se crucen las cuentas entre ambas empresas, según recomiendan el Dr. Calero y el Ing. Fernando Santos. Sería deseable que se demuestren las cifras otorgadas por auditores, las que hasta hoy no han sido expuestas y que la Contraloría con la Fiscalía intervengan en una revisión total del contrato, su parte jurídica y contable, su contrato posterior, en 2011, causas que obligaron al proceso de disolución y liquidación de Río Napo, por parte de la Superintendencia de Cías., entre otras, con el fin de conocer la realidad de este contrato y beneficios o perjuicios que el mismo arrojó durante su vigencia.