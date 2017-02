El rol del maestro ecuatoriano

Con tristeza he visto como un presidente de una Red de Maestros (no sabía que existía), se presenta en un canal oficial de TV para, muy desenvuelto, orientar al país sobre cuál es la tendencia política que debe seguir.

Señor presidente de esa red fantasma, el rol impuesto a los maestros es otro; si bien es cierto, debemos conocer de política, no debemos por nada del mundo ser politiqueros y sesgar nuestros intereses protervos manipulantes.



Los maestros tenemos la obligación de defender la democracia en los escenarios que nos compete; esto es: el aula, el laboratorio, el taller y demás.



No sé si usted señor presidente de esa red fantasmagórica, se acuerda de la UNE y el MPD, que durante sus largos años de manejar a su antojo la educación del país, no consiguieron que esa educación sea de calidad, más bien fueron hábiles politiqueros aprovechadores de la juventud estudiosa ecuatoriana.



Le conmino a que usted y su grupo se dediquen a preparar clases, syllabus, textos, artículos, etc. y a fundamentar su rol en aspectos básicos como: la ética y la moral; la honradez; la puntualidad; el amor al trabajo; el respeto a superiores, estudiantes, compañeros, trabajadores, etc. Cumplir con el rol asignado no solo por obligación, sino por convicción, eso es hacer patria.