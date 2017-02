Respuesta a carta del INEC

Respecto del requerimiento de la fuente del reporte de la pobreza en el Ecuador, el representante residente de entonces de la ONU en Quito, Diego Zorilla, en entrevista en Ecuadoradio, el viernes 9 de diciembre del 2016, sostuvo públicamente el repunte de la pobreza del 1 %. En los archivos de la radio existe el respaldo correspondiente.

En cuanto al drama por el desempleo y subempleo, por espacio limitado en un artículo resulta difícil citar todas las nuevas categorías (llaman nuevo marco de clasificación) que se ha establecido oficialmente: pleno empleo, subempleo, empleo inadecuado, empleo adecuado, empleo no clasificado, empleo no remunerado, etc.



Lo cierto es que entre todas las anteriores y nuevas categorías, como en el país se vive hoy, alrededor de 6 de cada 10 de la Población Económicamente Activa se encuentra en estas condiciones, que antes se resumía en desempleados y subempleados.