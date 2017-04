Un remate en el Servicio Nacional de Aduanas 

Me alegré mucho que la Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, Senae, ahora hace los remates por internet pero la alegría me duró poco ya que la primera vez que participé en enero de este año quise poner mi oferta y por la lentitud del sistema no pude, como no me rendí y vi que nuevamente ofertaban un televisor pequeño volví a inscribirme con la sorpresa que cuando quise participar entraba a mi cuenta y no se abría el icono ‘Mis lotes’ desde las 14:30 hasta las 15:00 en que se cierra el remate no pude ofertar y capturé la pantalla para guardar evidencia.

Les escribí y me dijeron que ya perdí el dinero porque la tasa es diferente para cada remate y debo decir que las dos veces pagué lo mismo, les dije que no quiero devolución sino que me dejen participar otra vez con lo pagado lo cual fue negado, me quedan dos dudas: ¿cómo se puede saber quién ganó y quién quedó segundo y en la televisión Halley que quise salía en la pantalla que estaba en Ibarra y después que estaba en Quito y aunque les escribí preguntando dónde mismo estaba el televisor no me contestan hasta la actualidad. Pediría transparencia.