Reavalúos Antitécnicos

Hay error en los reavalúos, con base en las “fórmulas y metodologías de valoración” en el ajuste del catastro al valor comercial por parte del Concejo de Quito. “Ajustaron en un año, lo que no se ha hecho en décadas” (“Reparos al interior del Concejo Metropolitano de Quito por Reavalúos”/EL COMERCIO Digital/Quito, 4-lll-2018).

El Concejo aprobó subir hasta un 30%, pero hay casos en los que se subió hasta un 500%. “Si el alza no es justificada, se debe anular o reformar la ordenanza”. Ello obliga al Concejo a “revisar las fórmulas y las metodología de valoración”. La “fórmula de cálculo” de dicho avaluó que la ley prevé va desde un 0,25/1000 hasta un 0,50/1000. Y pese al supuesto “valor comercial”-“en caso de expropiación”, no se previó el impacto que iba a tener en la ciudadanía”. Por tanto, “el evaluó catastral termino descolocado”.



“Un verdadero avaluó debe tener un sustento técnico”-concluye EL COMERCIO. Pero el problema, no está en el valor comercial de los predios, sino en el factor de cálculo. En el país se restan ceros-luego de la coma - previos a los numerales 25 o 50. Aquello implica una subida de impuestos, en una economía en recesión con letreros por doquier de “se vende”.



En otros países, el avaluó se expresa en un 0,005/1000, en un contexto de “precio comercial”. En este caso el factor de cálculo actual sería causa de inflación, lo que implica un mayor costo de la vida y baja del valor comercial real por la oferta excesiva. Consecuencias: nuevos impuestos y a aumento de estos y de todo tipo, estaríamos en el carril de la hiperinflación. La cuestión es el “Estado hiper-burocrático” y la ligereza de los integrantes del Concejo en el manejo de la cosa pública.