Quito y los ciudadanos 

Con esta carta quiero hacer un llamado ciudadano. Es momento de empoderarnos de nuestra ciudad, su limpieza y seguridad. No es solamente un trabajo del Municipio, es un trabajo de cada uno de los quiteños evitar botar basura, no escupir en las calles y vigilar que nuestras paredes no tengan grafitis. Por eso creo que es un trabajo conjunto.

En las esquinas ya están los contenedores de basura y muchas personas ni los utilizan ni los respetan, en realidad eso me indigna. También están los grandes esfuerzos de reforestación en los parques y llenar de espacios verdes para que los niños jueguen. Pero ¿Cómo colaboramos si seguimos botando basura en las calles, en las aceras, en los ríos…?



El Machángara debe ser descontaminado y sé que hay una planificación para hacerlo, según leí en sus páginas, el Municipio inauguró una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el sur que logrará descontaminar este principal río en el 2019.



También está el cuidado de animales con la creación de espacios para ellos como el corredor del Oso Andino en el noroccidente y la adopción y esterilización a la fauna urbana (perros y gatos). Pero ante todas esas políticas públicas, ¿Qué hacemos los ciudadanos si cada vez veo regadas mascotas en las calles, abandonadas y sin un hogar?



Creo que es momento de seguir adelante, de progresar, para eso necesitamos un cambio cultural de cada uno de los ciudadanos. No solo depende de la infraestructura y de las políticas públicas que implemente el Municipio, también depende de nuestro día a día y el amor que tengamos por esta hermosa ciudad. Necesitamos ser más conscientes cuidando nuestra ciudad, poniendo un granito de arena para el progreso.