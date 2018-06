Profesionales y tecnólogos 

LEA TAMBIÉN

En respuesta a la carta publicada el día martes 5 de junio del 2018, por el señor Cristóbal Flores Cisneros, titulada “Formación Tecnológica y Formación Universitaria”; me permito recordarle, que los principios constitucionales que usted cita, son de aplicación universal, por lo que son permitidos para toda persona.

Más allá de aquellas líneas de la carta magna, no es discriminatorio, con aires de egocentrismo, simplemente es curar la calidad educativa, porqué en mi opinión un tecnólogo de pocos meses o máximo unos años, supuestamente no estaría preparado, lo suficiente, para un título de cuarto nivel, especialmente si lo quiere realizar en el extranjero. Pienso que esta decisión, no cumple con estándares internacionales, para el aumento de la calidad, otra vez en mi opinión, esta decisión no es igualdad, es facilismo.