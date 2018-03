Presidente Moreno, por favor haga algo

Presidente Moreno, las esperanzas de todo un pueblo están cifradas en usted, no basta con combatir la corrupción galopante de la última década, también deben tomarse medidas y correctivos para evitar que se sigan saqueando las arcas públicas.

Abra su mente y no se cierre en sus ideas socialistas, el país lo construimos todos, empresarios, trabajadores y Estado, y como es lógico pensar cada cual vela por sus intereses, su misión como estadista debe estar dirigida a encauzar esos intereses con el máximo de equidad posible.



El país no necesita de dádivas, si bien es cierto es noble su idea de brindar un techo a los mas desposeídos, lo que necesita el ser humano es tener acceso a un trabajo digno, lo que consiga luego dependerá del esfuerzo y dedicación, con honradez claro está, y no como vemos que sucede ahora en que los más “vivos” incrementan sus patrimonios en base a prácticas delictivas.



No bastan las llamadas Misiones de la Ternura, de la Sonrisa, Toda una vida, etc., etc, etc.



El país necesita que se implemente la Misión Trabajo y usted cumpla con su promesa de generar 250 000 empleos anuales.



También se necesita la implementación de la Misión Seguridad, el país se debate en la inseguridad producto del desempleo y la apertura de nuestras fronteras para que ingrese el narcotráfico y el éxodo masivo de venezolanos que huyen del gobierno dictatorial de Maduro, gestión que apoyan su canciller María Fernanda Espinosa y su vicepresidente María Alejandra Vicuña.



Familiares míos han sufrido reiterados ataques de delincuentes que portan armas y que atentan contra la vida de ciudadanos honrados por robarle un simple celular. Estos ataques se dan en zonas residenciales y que uno presume están alejados de la delincuencia.