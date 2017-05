Presidente Moreno: compasión

El diccionario de la RAE define compasión como: sentimiento de pena, de ternura y de identificación ante los males de alguien; y, es a esa identificación con los males de nosotros que quiero referirme.

A usted, que es una persona que ha cultivado valores, incluso cuánticos, por favor le pido tenga compasión por quienes no pueden invertir y crear puestos de trabajo por daños que nos auto irrogamos, como la última denuncia de los tratados internacionales, otra puñalada a la inversión extranjera. ¿No podían renegociarlos civilizadamente?



Tenga compasión por los albañiles y peones, por los carpinteros, por los electricistas, etc., que no tienen trabajo por una ley que ha paralizado la construcción.



Tenga compasión por los profesionales que deambulan vendiendo tamales porque han perdido su trabajo y no consiguen otro. Tenga compasión por quienes han invertido el esfuerzo de toda una vida en un negocio y ven cómo naufraga en medio de la crisis.

Señor Presidente, ignore a los Varoufakis, tanto extranjeros como criollos, y tenga compasión por los ecuatorianos señor Presidente, compasión.