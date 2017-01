El precio de la corrupción

Está por terminar un año envuelto en una ola de corrupción que afecta a altos funcionarios del gobierno de la revolución conjuntamente con oscuros personajes de antiguo cuño social cristiano y de los que señor Presidente dice no haber sabido nada (¿?), lo que me resulta increíble ya que si alguien dirige la política energética y petrolera del país es precisamente el Presidente, tal vez lo engañaron y eso sería peor.

Se habla de pérdidas para el erario nacional de miles de millones de dólares que perjudican el desarrollo nacional. De tal manera que los USD 33.5 millones en coimas denunciados por la corrupta y corruptora Odebrecht resultan una cosa de niños ya que además se refieren a un largo período de gestión del actual gobierno.



¿ Antes, en otros gobiernos, no pagaban coimas? lo dudo ya que la corrupción tiene muy largos tentáculos en los que caen todos o casi todos. Lo raro de todo esto es volver a ver personajes conocidos y afectos al Partido Social Cristiano trabajando y actuando en el actual. Sabíamos de la larga carrera de funcionario de Jorge Pareja Yanuzelli, entre muchos otros ¿y el gobierno no? ¿Muy raro, verdad ?



En las redes sociales, que no son confiable pero que en estos casos lo que se dice se debe investigar, se hablaba de los enormes y jugosos negocios petroleros de mucha gente hasta llegar al famoso Charlie Pareja y las autoridades de control no hicieron nada. Resulta que de este atraco hay dos o tres detenidos pero los grandes peces se fueron hace fuuu.



Lo mismo parece que sucederá con los Pareja, padre e hijo, que fueron demorados en Lima y luego, supuestamente, puestos en libertad y ya estarían a buen recaudo y así, de ser verdad, nunca sabremos los entretelones de estos graves delitos.



Procuro mantener la calma pero casi no puedo, estoy como muchos ecuatorianos, indignado y defraudado. Se habló tanto de la honestidad, de la soberanía, de la defensa de los pueblos indígenas sobre todo del Oriente, de las áreas protegidas y de tantas otras maravillas que se quedaron en palabras ante la realidad de todo lo que ha venido sucediendo en el país; tristes palabras como la triste realidad de un gobierno supuestamente de izquierda con oscuros funcionarios conocidos como social cristianos que nada tenían o debían hacer en este largo gobierno de más de 10 años.