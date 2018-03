Precaria institucionalidad

Los corruptos de la década pasada se aseguraron, en todo sentido, para desencadenar la más colosal de las etapas de corrupción que vive el país. La Constituyente de Montecristi desarmó y creó una institucionalidad tan precaria que difícilmente podrá enfrentar el tsunami de corrupción que nos golpea, sin visos de apaciguamiento. Por el contrario, se acelera y devasta los cimientos políticos y morales de nuestra nación.

Es tan precaria la institucionalidad que tenemos y tan colosal la ola de corrupción, que lo hecho, con toda la heroicidad y dinamia de los actores del bien, apenas se ha logrado judicializar un 1% de lo que significa la herencia corrupta del correísmo, y, afrontamos el riesgo de que el 99% restante nunca sea sancionado, peor recuperado, y quede en la impunidad. Es como si un niño de 5 años pretendiera someter a Alí Babá y sus 40 ladrones con una pistola de agua.



Lo que más debilita la institucionalidad es la falta de independencia, misma que fue alimentada por el anterior Consejo de Participación Ciudadana y que el Consejo de Transición, dada la conformación de las ternas, no garantizaba un refortalecimiento institucional, porque el Ejecutivo se aseguró una mayoría de 5 a 2 que limitara su accionar y trascendencia. El tema de fondo no es el simple cambio de hombres y nombres, porque está vigente un “agarra lo que puedas”; lo es la consolidación de un Estado con institucionalidad de acero y una moral inviolable, que garantice convivencia y equidad ciudadana, institucionalice recuperar el enriquecimiento ilícito, porque el corrupto Siglo XXI ya no le teme a la cárcel, le teme al despojo del botín mal habido, y para ello hay que desarrollar mecanismos legales y administrativos, idóneos, que garanticen la integridad e intangibilidad del patrimonio nacional, que emane de una nueva y moralizadora Constitución.