Entre Populismo y ‘hackers’

Según el artículo de la página digital Sputnik: “Presidente ruso: el populismo es un gran peligro para la política”, el presidente Putin sostiene: “El populismo no tiene nada de bueno. Es un trabajo en vano cuando no superficial. Y definió a los populistas como aquellos que se guían por la tesitura política del momento, no se preguntan por las consecuencias, no piensan por adelantado, no quieren pensar ni tienen la intención de cumplir con sus compromisos…”.

Según otro artículo de Gina Montaner, del Nuevo Herald: “Putin contamina las democracias liberales”. La autora señala: “El presidente ruso pretende extender sus tentáculos en el ámbito internacional enturbiando los procesos electorales allá donde pueda colocar a sus ‘hackers’ y su aparato de inteligencia”…así, “favorece a movimientos nacionalistas…”. –léase populistas o nacionalsocialistas-… “Lo que intenta conseguir en el exterior, es desestabilizar y debilitar las democracias de Occidente, lo que no quiere que le suceda en su propio terreno”.



La conclusión sería luego de estas declaraciones sobre el populismo y otras: ¿hackers/con el propósito de institucionalizar el populismo y debilitar a las democracias liberales de Occidente?