‘Es un quehacer ordenado al bien común’:

1. Si en la república de las plantas existiera el sufragio universal, las ortigas desterrarían a las rosas y a los lirios, J-L. Arreat.



2. El político piensa en la próxima elección; el estadista, en la próxima generación, O. von Bismarck.



3. Uno de los hábitos más peligrosos de los hombres políticos mediocres es prometer lo que saben que no pueden cumplir, G. Le Bon.



4. La democracia es el abuso de la estadística, J. L. Borges.



5. Un buen político es aquel que, tras haber sido comprado, sigue siendo comprable, S. W. Churchill.



6. La oposición cuida siempre de pedir lo que está segura de no obtener, porque si lo obtuviese dejaría de ser oposición, A. Karr.



7. Los políticos son siempre iguales. Prometen construir un puente incluso donde no hay río, N. Kruschev.



8. Los conservadores no son necesariamente estúpidos, pero casi todos los estúpidos son conservadores, J. S. Mill.



9. Vota al hombre que promete menos. Será el que menos te decepcione, W. M. Ramsay.



10. Los votos deberían pesarse, no contarse, F. von Schiller.



11. Cuando era joven había decidido ser pianista en un burdel o político profesional. A decir verdad, no hay mucha diferencia, H. S. Truman.