Planificación de Quito

Me refiero a la publicación del 6 de diciembre, página 8 titulada “Quito se planifica en medio de los vaivenes de la política”, en la que se citan como planes de la ciudad los de los años 1942, 1967, 1981, 1993 y 2001.

Me parece indispensable aclarar a los lectores que el Plan General de Desarrollo Territorial se actualizó en el 2006 y durante la Administración del Doctor Augusto Barrera, luego de un proceso técnico y participativo el Concejo Metropolitano de Quito aprobó por unanimidad en el año 2011 mediante ordenanzas No 070 y 071 los planes Metropolitanos de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial 2012 – 2022, en los que se definieron siete ejes de desarrollo y un nuevo modelo de desarrollo territorial con seis componentes: 1) integralidad regional, 2) sistema de áreas protegidas y corredores ecológicos, 3) desarrollo urbano y rural equilibrado, 4) red distrital de movilidad, conectividad y accesibilidad, 5) sistema distrital de centralidades urbanas y rurales y 6) red distrital de espacios públicos y áreas verdes. Es imposible pensar que durante 13 años la ciudad se haya gestionado sin planificación y que recién ahora se esté pensando en una planificación al 2040, eso es desconocer los ingentes esfuerzos que la ciudad ha realizado por ejemplo, para consolidar la red de espacios públicos, incrementar el porcentaje de áreas protegidas, desarrollar infraestructuras para consolidar centralidades de diversa escala, regularizar barrios, o para estructurar el sistema integrado de transporte público que tiene como columna vertebral el Metro de Quito; eso no es obra de la casualidad sino de un proceso de planificación integral, que no debe desconocerse. Para mayor información los lectores pueden descargar los citados planes de la propia página del Municipio de Quito: http://www.quitohabitat.gob.ec/Archivos/Lotaip/

