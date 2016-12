El PIB no creció el 2015

Estamos terminando el 2016, sin embargo en Ecuador no podemos olvidar el fuerte cuestionamiento que muchos economistas hemos realizado a los datos proporcionados por el BCE respecto a un supuesto crecimiento de la economía de nuestro país en un 0,2% el 2015.

Recapitulemos el contexto: En 2014 el PIB nominal del Ecuador fue de USD 102 292 millones, mientras que en 2015 se desploma a USD 100 176 millones. En vista de que para calcular la tasa de crecimiento se tiene que deflactar el PIB nominal, nos tiene que interesar los datos del PIB real. Según la información del BCE, el PIB real en cambio creció de USD 70 243 millones en 2014 a 70 353 en 2015. Quienes han estudiado macroeconomía saben que esta situación es posible, siempre y cuando haya habido una caída de precios en el período calculado (en este caso el deflactor del PIB será negativo). Según los cálculos del BCE, el deflactor del PIB en 2015 es negativo en más del 2%.



¿Qué sucede? Que este dato entra en grave contradicción con el dato de inflación calculado por el INEC, mediciones según las cuales la inflación en el Ecuador el 2015 fue del 3,38%. Es cierto, el dato del INEC no toma en cuenta la caída del precio del petróleo ese año, en cambio el deflactor del PIB sí toma en cuenta este dato. Así es, pero no por esto puede haber una desviación del deflactor con respecto al cálculo del INEC de casi 5 puntos. Particularmente, pienso que el deflactor máximo puede ser de un 2.38% positivo.



Siendo así, la economía del Ecuador en el 2015 no creció un 0.2% como dice el BCE, sino que decreció en un poco más del 2%. Los datos del PIB del 2014 y del 2015 no son definitivos todavía. En el 2018 cuando se conozcan los datos definitivos, la verdad saldrá a la luz y conoceremos que en el 2015 Ecuador sufrió una fuerte recesión.