Se están perdiendo las buenas costumbres 

No todo lo que aconteció en la década perdida era malo recordemos que en los primeros años y anteriores a ellos prevalecía el respeto, la moral, la buena costumbre, mutuos saludos, la unidad familiar, el buen vivir, la buena fe, la honestidad, la dignidad, el honor, y todas aquellas bellas actitudes que demostraban el amor, la felicidad y la alegría como práctica social permitiendo la unión entre ecuatorianos, lamentablemente todo eso se ha perdido parece que la personas se están deshumanizando y es necesario que surja una nueva piel con sello de un humanismo revolucionario que cambie todo lo negativo que actualmente vivimos, logrando que todos seamos miembros de una comunidad de paz convirtiéndonos en titulares de un Ecuador de todos para todos con todos y junto a todos, en donde también esté garantizada, la salud, la educación, el trabajo, la seguridad, la verdad y todo aquello que favorece al buen vivir.

Recordemos que “Seremos jóvenes en la medida de nuestra fe, de la confianza en nosotros mismos, y tanto la esperanza aliente nuestro ánimo”. Que “La felicidad es un estado de la mente. No somos felices en tanto no decidamos serlo”. “Si piensas que perderás, ya has perdido; porque en el mundo, encontrarás que el éxito comienza con la voluntad del hombre”. “Piensa en grande y tus éxitos crecerán. Piensa en pequeño, y quedarás atrás”.