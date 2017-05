El parque La Carolina

Ir a La Carolina se ha convertido en el paseo de todos los fines de semana con mis dos guaguas. Ellos disfrutan tanto ir al parque, jugar fútbol, treparse a los columpios, correr en el césped y hasta ver a los perritos en las zonas especiales para mascotas; a mí me llena de emoción y orgullo ver cómo mis hijos disfrutan y piensan en hacer deporte en vez de tener esos vicios de los chicos de esta época, vicios que se van volviendo más peligrosos.

Por eso me encanta este parque y me encantó toda la renovación que se hizo, especialmente con esa zona de correr y trote de color azul, la pista que la utilizan tranquilamente todos los deportistas. Hay, pero eso sí, hay gente que mete motos, perros y hasta calza zapatos de clavos que rompen esa pista especializada para que la gente pueda hacer deporte tranquilamente. Encima, botan la basura en todas partes y luego se quejan de que las zonas quedan sucias. Por Dios vecinos, ayudemos a que este lindo parque, que es ícono de nuestra ciudad, se mantenga bien y lo podamos seguir disfrutando cada fin de semana con toda nuestra familia.



Por eso yo sí quiero felicitar al Municipio de Quito por mantener estos espacios. Pero también les quisiera pedir que haya un poco más de control para que la gente deje de hacer lo que le da la gana en las zonas que no corresponde.



Deberían poner más guardias para que no les dejen destruir las lindas cosas nuevas que particularmente mis hijos disfrutan mucho porque es su paseo de la semana, el más esperado.