Los pagos de los jubilados

El ex presidente afirmo varias veces, de manera pública, que cumpliría con los pagos a los jubilados del sector público, antes de terminar su mandato.

Según consta en la página web del ministerio de Finanzas, el ministro Patricio Rivera estableció un calendario de pagos que se cumpliría desde marzo, para los mayores de 70 años, discapacitados o con enfermedades catastróficas, en abril se pagaría a los jubilados no obligatorios mayores de 65 años y en mayo se cumpliría con los de edades entre 60 y 64 a la fecha de desvinculación.



Todo el proceso está normado por el acuerdo 2016-MDT-100 del 14 de abril del 2016, que corrige la absurda e ilegal disposición de prohibir las jubilaciones, mientras no exista presupuesto aprobado para los pagos. El procedimiento para establecer “prioridades” de pago se publicó como una reforma al acuerdo 100 después de casi un año de vigencia de este.



Aunque el presidente y su ministro de Finanzas han afirmado que los pagos a los jubilados del Ministerio de Educación, Salud y otras 27 instituciones estatales se realizará antes de finalizar este gobierno, el desconocimiento de estos compromisos y/o disposiciones por parte de funcionarios del Ministerio de Trabajo, encargado del proceso de pagos, nos hace pensar que estamos ante un engaño, una dilatación de gestiones a las que estamos sometidos desde hace varios años.



¿Se cumplirá con los pagos ?

PD:¿ Cuando termine su mandato, el ex presidente recibirá pago de compensación por jubilación, o también tendrá que iniciar un calvario de gestiones para que se reconozca su derecho?



Nota: Publicamos nuevamente esta carta ya que en la edición del 20 de mayo, por error se omitió el nombre del autor.