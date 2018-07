A salvar Unasur

LEA TAMBIÉN

La Unasur se desploma luego de 10 años de existencia. Las razones para esto son entendibles ya que el organismo no ha sido mucho más que un vehículo de apología ideológica. Sin embargo, esto no quita el hecho que la idea central de su fundación es una que traería inmensa prosperidad a la región.

Cuando el organismo nació se lo explicó como el primer paso para una integración económica (Unasur podría ser la cuarta economía del mundo) y política inspirada en la Unión Europea. Sin duda un proyecto que se debe impulsar y no matar, más aún cuando ya hemos podido observar las dificultades que han encontrado los europeos y por ende aprender de ellas. Porque aún con dificultades, la integración tiene muchas más cosas buenas que malas.



Ecuador en particular, tiene un especial interés en la supervivencia de este organismo, y no solamente por ser su sede.