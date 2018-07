Rosalía, "reconocida" presidenta de la República

LEA TAMBIÉN

La ex presidenta de la República, Rosalía Arteaga Serrano, increíblemente sin que lo conozcamos muchos ecuatorianos, a los 21 años ha sido colocado un retrato suyo en la galería de ex presidentes constitucionales del Ecuador; como lo ha dicho Rosalía “esto se trata de una reivindicación histórica”, lo cual es cierto ya que ella fue Presidenta Constitucional del país. Cierto que no tuvo los “padrinos” que se necesitan para que hayan hecho que se la respete y se mantenga la Constitución, y así Arteaga permanezca en el puesto que legal y constitucionalmente le correspondía, debido a lo cual no fue “reconocida” como la auténtica Presidenta (sabemos lo que sucedió posteriormente). Considero, conociendo a la Dra. Arteaga que en caso de ocupar tan alta distinción una mujer como ella, se hubiera cambiado la forma de hacer política y se evitarían en gran parte las malas prácticas que se llevan a cabo cuando se conduce a un país con fines que no sean los de servir a la Patria. No me queda más, aparte de nutrirme de los fabulosos escritos e iniciativas culturales de Rosalía, una amiga epistolar, que un motivo para simplemente como referencia histórica ir a Palacio junto a mis hijas para observar el retrato de una mujer ilustre e ilustrada. Felicitaciones Rosalía, Ex presidenta de nuestro país.