Roberto Meza

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Es el perito argentino contratado por Correa para ‘investigar’ el asesinato del general Jorge Gabela en su domicilio. La historia de los helicópteros chatarra es conocida porque ninguno sirvió para nada, salvo para enriquecer a los que se obstinaron en comprarlos pese a la oposición de Gabela, entonces Comandante de la FAE. Meza firmó el contrato respectivo con una cláusula de ‘confidencialidad’ que le impedía divulgarlo e inicio la investigación profesional que dio como resultado la certeza de que la muerte de Gabela no fue por delincuencia común sino por su negativa a la compra de los 7 Dhruv. Entonces vino el diálogo: dile que cambie el informe… no quiere; ofrécele cualquier cosa… no quiere; entonces que se largue, nosotros lo arreglamos, además somos los dueños de todo y así fue. La señora Doris Solís con su proverbial cinismo declaró que el caso estaba cerrado y había que olvidarlo, pero la viuda de Gabela no pensó así e insistió en la vuelta de Meza a declarar.

El perito vino y no aceptó el informe presentado por la justicia porque estaba mutilado y no constaban sus firmas, terminó su intervención asegurando que el asesinato de Gabela se debió a su oposición a la compra y se marchó. Yo creo que hasta por curiosidad y archivo, Meza tendrá una copia del informe, es obligación del gobierno eliminar la famosa cláusula secreta para que brille la verdad, seguir ocultando los hechos es una infamia aupada por el correísmo y su líder prófugo.