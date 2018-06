La responsabilidad de decidir

LEA TAMBIÉN

El domingo 24 se efectuarán las elecciones para que se decida si se revoca o no el mandato del señor alcalde de Loja. A simple vista parecería un evento más, pero no es así, pues será la primera vez que la ciudadanía lojana asuma tan grande responsabilidad.

Es bueno analizar por qué hemos llegado a esta situación. ¿Es una sana alternativa la que se nos plantea para el futuro y progreso de la ciudad, nacida de la buena fe de una mayoría ciudadana que no acepta el estilo de administración actual, o es un juego macabro que permite un mal ejercicio de la democracia, para llevar a cabo particulares intereses de unos pocos que manipulan tras bastidores?



¿Hemos pensado en los escenarios que se producirían en caso de darse o no la revocatoria del alcalde? ¿Cuál de ellos beneficiaría más a la ciudad y a la comunidad que la habita? Es imperioso que el proceso electoral sea incuestionable. En el supuesto de que el alcalde deba ser subrogado, ¿quién nos garantiza que la administración del Municipio de Loja -en el tramo del período que pronto se cumplirá- será la adecuada?



Tengamos presente que -como nunca antes- empiezan a “sonar” algunos candidatos, no todos santos. Irremediablemente, surgen las preguntas: ¿Por qué la persistencia en mantenerse o intentar volver al poder? ¿Por qué lanzarse a la aventura de una candidatura, si de antemano conocen que no cuentan con la aceptación ciudadana y que lo único que lograrán es dispersar la votación y que ya vislumbramos su objetivo? ¿Decidirá la ciudadanía en esta contienda, con madurez política?