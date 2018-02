La Pregunta 8

La pregunta número 8 no se refiere a la última consulta al pueblo. No. Todo lo contrario: es una pregunta que desde el pueblo llano y simple al que me pertenezco formulo a los mandatarios, particularmente a aquellos de elección popular que poco tiempo atrás hicieron apología fervorosa de la reelección indefinida; y, en la actualidad, han defendido con inusitada vehemencia la tesis contraria. Esta la pregunta: Si, hipotéticamente, ganaba en la segunda vuelta electoral el candidato opositor, y teníamos otro presidente, no emergido de Alianza País; y se habría planteado una consulta con la misma pregunta que prohíbe la reelección indefinida, ¿hubiesen defendido el Sí con el mismo ímpetu que lo hicieron esta ocasión? La respuesta no la den al pueblo: dénse a la conciencia de cada uno. A ella explíquenle estos repentinos y acomodaticios cambios de criterio esgrimidos al ritmo del sonsonete de “que la política es dinámica…”; y lo que antes era bueno, ahora es malo Claro…dependiendo de la tajada de pastel que les corresponda.