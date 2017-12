¿Dónde está la plata? ¡Por Dios que alguien diga algo!, esta es la célebre frase que hizo en la campaña de 1992 el exministro de trabajo, Gobierno, Educación y candidato a la Presidencia de la República Vladimiro Álvarez Grau. Todos mentalmente contestarán “Aquí pues …”, cuántas denuncias de corrupción han salido a la luz, enriquecimiento ilícito por coimas, sobreprecios, etc. Lo más lógico es que se les pida que devuelvan la plata, o se les incaute todos los bienes en el país y en el exterior pero que ese dinero entre a las arcas fiscales y no se haga humo. No es dable solo acudir a los impuestos en el último mes del año porque suena al típico garrote navideño el famoso aguinaldo para el pueblo. Si bien es cierto que en el mes de diciembre se dan las fiestas más importantes en el mundo y más estamos preocupados por el chupe, la farra, y el banquete. ¿Hasta cuándo tendremos que soportar estos paradigmas?, ya es hora de cambiar o romper estructuras que desdibujan la imagen del verdadero líder, también de acabar con el doble discurso que nos convierte en mentirosos. Esta semana será histórica y trascendental porque todos haremos fuerza en la lucha contra la corrupción y la impunidad. El pueblo no debe ser burlado como dice el presidente Moreno, la verdad no se puede tapar con un dedo, por más que se quiera ocultar. Exigimos todos los ecuatorianos que se haga justicia y sobre todo que devuelvan la plata. Ahora es cuando debemos repetir a viva voz: sí se puede frenar a los corruptos.