Me dejó perplejo

Me ha dejado perplejo la declaración del ex Mandatario Correa que, desatinado, se muestra falto de un elemental principio de respeto a las desafortunadas limitaciones de un ser humano, en este caso del Presidente Moreno, lo que es rechazable… mal pronunciamiento que me ha traído a la mente una incógnita, porque, si con pleno conocimiento él mismo postuló a Moreno como candidato a la Presidencia y a Jorge Glas para segundo en el Mando… ¿acaso aquello fue con la intensión de, luego, aduciendo su merma física apartarlo para que Glas asuma el Poder y él continuar indefinidamente en el control del Mando de la República?...

Susana C. de Espinosa en su Columna Restos, del Diario EL COMERCIO del martes 3 de julio, dice: -“Pocas palabras nos lo revelan mejor; exhibe su amargura, su megalomanía, su ignorancia de sí mismo y de la condición humana, en la imperdonable ligereza de sus juicios sobre el actual presidente ecuatoriano: en lugares comunes sin ingenio ni penetración califica la conducta de miles de personas que, imposibilitadas físicamente por una desgraciada circunstancia, suelen volverse mucho más sensibles ante el dolor de los demás y comprenden, en la tremenda pérdida, en el sufrimiento, el valor de lo que es esencial”.