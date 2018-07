"Minusválidos"..., ¿Amargados?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

A quienes se los denomina “discapacitados”, “minusválidos”, “con capacidades especiales”, etc. términos con los cuales no estoy de acuerdo, son personas con “limitaciones en la actividad; o con Movilidad Reducida”, a quienes se les ha mermado temporalmente o de por vida una o más de sus funciones físicas y/o mentales, sin embargo desarrollan otras o nuevas habilidades, también igual que actitudes quizá más destacadas que cuando no perdían ninguna. El ex mandatario anterior refiriéndose al actual mandatario de una manera inapropiada e ignorando “groseramente” conceptos; afirmó recientemente en una entrevista que quienes han sufrido un accidente y han perdido alguna función están “condenados” ( ¿?...), que elaboran “amargura”, “frustración” hacia los demás y que cuando tienen poder “desfogan” esto contra la Sociedad (me imagino). Según el ex mandatario así lo indican “investigaciones científicas importantes” (¿?). Una persona con limitaciones en su actividad no es menos valida que cualquier otro ser humano para realizarla, lo único que presenta es una limitación para realizar alguna tarea cotidiana. Llevo casi veinte y cinco años en la práctica activa de la Psiquiatría y Salud Mental, (área descuidada y casi olvidada por los gobiernos de turno), y puedo afirmar al ex mandatario que lo que manifiesta es totalmente falso, equivocado y quizá con algún perjuicio personal que se puede estar proyectando; claro que siempre existe excepciones pero no es la regla y peor aún en lo que tiene que ver con las actitudes y comportamiento del actual mandatario.

Las personas que tienen una limitación específica son más caritativas, joviales, se integran mejor a grupos sociales, rinden magníficamente en estudios y trabajo, son los mejores motivadores, sinceramente son un ejemplo pues a diferencia de la mayoría, han aprendido a valorar la vida en lo que verdaderamente tiene sentido.



Sería bueno para toda la comunidad psiquiátrica y quienes hacemos salud mental que nos haga llegar las fuentes bibliográficas “tan importantes” que dice haber consultado y que se basa para afirmar tal incongruencia. Justamente para evitar estas actitudes y desconocimiento nuestro país debería brindar un apoyo importante a la salud mental que prácticamente se encuentra abandonada siendo una área de la medicina que cada día aumenta y es de suma importancia, este pedido lo hago al Presidente actual.



Habemos especialistas que estamos deseosos de colaborar en este campo incluso sin percibir rem