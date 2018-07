Masculinicidio o masculicidio

LEA TAMBIÉN

Y ¿Por qué no crear un tipo penal que se denomine así y que sancione la muerte a un hombre? ¿En qué momento la vida del hombre pasó a tener menor valor que la de la mujer? La sociedad está alarmada por el secuestro de dos mujeres y dos niñas en Ecuador, pero revisando los anuncios de personas desaparecidas en el mismo rango de fechas también hay hombres y un niño desaparecido. ¿Por qué no se hace alarma de esto? Pienso que la gente ve normal o minimiza la violencia contra los hombres por el hecho de ser hombres. Investigando se puede encontrar que los hombres también son víctimas de violación, asesinato, secuestro, acoso, violencia intrafamiliar. Pero ¿por qué de estos casos no se hace una bulla mediática como de casos contra las mujeres? Soy mujer y respeto la vida de todas las mujeres que conozco, pero de la misma manera lo hago por la vida de los hombres. Como voz populi se conoce que las mujeres somos más débiles e indefensas y por ende hay un mayor número de violencia contra nosotros, sin embargo, en la realidad hay hombres y mujeres débiles ante actos de violencia. Entonces, deberíamos también proteger a través de la ley penal la vida del hombre a través de un tipo penal específico para este género, ya que al otorgarle tal protección a un solo género ¿no se está dejando en cierta indefensión la vida del otro?