Una lectura a la consulta

Ha ganado el Si por mayoría simple, esto es verdad, sin embargo el No es preocupante, porque representa un No a la lucha contra la corrupción, un No a la protección a la niñez, un No a evitar la eternización en el poder, etc. A partir del 4 de febrero estamos en expectativa frente a cambios estructurales, más continúa la misma política económica y sus mismos actores uno de ellos expresó recientemente que no hay que preocuparse, tan sólo hay que “crear patrimonio”, la misma política internacional, la misma línea de endeudamiento, que podría reducirse con una verdadera acción de austeridad, que nunca podrá ejecutarse en tanto no se deje de lado una ideología partidista, que, a rajatabla mantiene la misma línea de gasto, en un país que peligrosamente puede rebasar las fronteras del alto riesgo en el corto plazo. Al ciudadano no le interesa la ideología de un sector, sino la solución a sus problemas y, enarbolar la bandera de un solo partido llamado: Ecuador.