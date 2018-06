Los hijos o educandos no tienen la culpa

LEA TAMBIÉN

Acerca del video y artículos que aparecen en los medios de comunicación acerca del docente que pega con palo en la nalga de los educandos, permítanme decir lo siguiente:

1. Soy docente, no llegué a ser Maestro, porque solamente Jesús fue Maestro y no todos podemos llegar a ser como Él, Él enseñaba mediante parábolas o ejemplos.



2. Lo que expresan un buen número de padres de familia es cierto, existen hijos/educandos no bien guiados, con sus caprichitos hacen lo que quieren y hacen lo que les da la gana, esto, porque sus padres y docentes son permisivos, nunca han aplicado normas de convivencia humana.



3. La Ley de la niñez y adolescencia hay que revisar, en verdad los hijos o educandos deben tener derechos y no solamente derechos sino también obligaciones. Antes se oía que existían los centros correccionales a donde iban a parar los hijos malcriados, allí les educaban a que sean disciplinados.



4. En verdad, a los centros educativos están llegando educandos de padres desorganizados, padres que no les educan a que deben ganar: el éxito, el aprecio, la comida en suma, el buen vivir, que quiero decir, deben ayudar a los padres en los quehaceres de la casa y no ser bien servidos y holgazanes. La indisciplina de los hijos o educandos no sucedía en las familias ancestrales, los conquistadores trajeron este mal ejemplo.



5. Para enrumbar a los hijos o educandos por el buen camino, los padres y docentes debemos practicar lo siguiente:



A su hijo o educando no grite ni llame la atención delante de otras personas al momento de corregir sus errores, la violencia crea violencia. Espere estar a solas para que le aconseje. El hijo o educando es una persona racional, solamente bastan palabras, no el palo, no el fuete, mucho peor la agresión física con patadas y puñetes.



6. Los docentes y padres deben primero tener paciencia, segundo don de mando y tercero ser ejemplo. Claro que nadie nos enseña a ser padres, hoy en día tampoco enseñan a ser buenos docentes, sin embargo, debemos cumplir las normas de la vida, amar en la familia, ser unidos, y los docentes, ser más pacientes y benévolos que los padres, porque al centro educativo llegan niños, niñas y jóvenes maltratados, de hogares desorganizados, de comunidades que se hunden en la droga y el alcohol.