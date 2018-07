Fractura expuesta

LEA TAMBIÉN

Hasta un neófito en el campo médico, al escuchar fractura, sabe que reviste gravedad, así sea del dedo meñique; sabemos que es algo molesto, doloroso y de larga recuperación. Hago este preámbulo, pues actualmente para viajar sobre todo a Europa, exigen a los visitantes que tomen un seguro médico, lo cual resulta razonable si se va a estar en un lugar diferente al de origen. Lo terrible es que algunas de las famosas compañías que cubren este seguro, continúan con la mala práctica de vender los seguros manteniendo la letra diminuta donde casi nadie lee y donde encierran grandes sorpresas.

Recién viajó a Europa alguien íntimo de mi familia, desgraciadamente tuvo una caída en la ducha del baño del hotel y se fracturó el hueso radio del brazo izquierdo. La compañía de seguros que él había tomado, le indicó que el seguro no le cubría su fractura por no ser expuesta; es decir, el asegurado tiene casi que contramatarse, para que le cubra el seguro médico internacional. Uno actúa de buena fe cuando toma este tipo de seguros, pero ellos no; esta mala práctica de hacer negocios, es desde todo punto de vista absurda e injusta. Autoridades de la Superintendencia de Compañías o el organismo que corresponda, solo les pido que investiguen y hagan su trabajo, protegiéndonos de esta fraudulenta forma de hacer negocios