El efecto Dunning-Kruger

Los alcances del ex presidente definitivamente no tienen límites, sus últimas declaraciones en una entrevista a un canal español han sido tan desencajadas como perversas. Si algo sabe una persona con el mínimo de raciocinio, es bajo ningún concepto referirse peyorativamente a la discapacidad de otro ser humano (algo que en algún momento ya lo hicieron algunos de sus lacayos). Realmente no sorprenden sus palabras, tomando en cuenta su desmedido narcisismo, pero ahora ya no sólo se ha referido con injurias a un adversario, ha opinado sobre el estado mental y anímico del Presidente Moreno haciendo alusión a su condición, inclusive dando un veredicto médico hablando de un estado patológico; simplemente deplorable.