Más bien deberíamos racionalizar el aborto; usar la razón y la evidencia para solucionar el problema que significa un embarazo, por las causas que éstas fueran; decisión compleja que enfrentan millones de mujeres a diario y que lo han hecho desde el origen de la humanidad. Despenalizar el aborto, en base a argumentos fundamentados en la razón y la evidencia, es un reto reservado solo para aquellas sociedades con libertad y cuyos estados se mantienen separados de dogmas religiosos y sistemas teocráticos. Despenalizar el aborto es por lo tanto síntoma de una sociedad laica que se ha divorciado de pasados patriarcales donde la moral estaba regida por principios mágicos y sobrenaturales. La evidencia determina que la condición humana es asunto de grado y no de clase, que el desarrollo embrionario en sus fases más tempranas es comparable al de un grupo cualquiera de células, en donde no puede haber alma o conciencia alguna. La razón determina que no existe conflicto moral al interrumpir el desarrollo embrionario en sus fases más tempranas. Más la razón determina también que las fases tardías del desarrollo embrionario implican la presencia de un individuo con conciencia y con capacidad para sufrir dolor. La ley debe proteger al individuo, el problema es definir en qué momento del proceso embrionario tal individuo existe en su condición de humano. Asunto más para científicos que para abogados y menos aún para filósofos o teólogos.