Debates sobre el aborto

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En Argentina, el Congreso debate la despenalización del aborto en medio de masivas manifestaciones tanto a favor como en contra, la campaña pro-aborto defiende que la prohibición en realidad no previene el aborto, sino que obliga a unas 450 mil mujeres a buscar despidos clandestinos cada año.

En cambio en Chile se dio luz verde al proyecto de Ley del Aborto en Tres Causales; lo que abrió la opción para que las mujeres sean, si decidieren o no continuar con el embarazo. 1). Diaviabilidad del feto; 2). Peligro de la vida de la mujer y 3). Violación. En nuestro país se comienza a escuchar voces sobre este asunto, a pesar de lo que establece la Constitución y leyes derivadas. Sin embargo, es bueno conocer sobre el tema.

Según la Academia de la Lengua, abortar es interrumpir de forma natural o provocada, el desarrollo del feto durante el embarazo, frustrando el desarrollo y nacimiento de una nueva vida. Para Khalil Gibran, en el capítulo Hijos dice:” Vuestros hijos no son hijos vuestros; ellos son los hijos de la vida, que se busca ansiosamente a sí misma, vienen a este mundo por vuestro intermedio pero no de vosotros, ellos no son propiedad vuestra,....Podéis otorgarles vuestro amor, más no podéis sembrar en ellos vuestras ideas, y es porque ellos tienen las suyas propias.” en efecto, la acción y efecto de concebir, se realiza cuando la semilla del hombre es depositada en el óvulo, y desde ese instante comienza a formarse la nueva vida con identidad propia, tomando las mejores características que los padres aportaron en el momento de la concepción. La responsabilidad paterno-maternal obliga a que se escoja el mejor momento para tener un hijo, ya que éste pequeño ser indefenso, que de manera natural, para sobrevivir absorbe los nutrientes del cuerpo de la madre, una vez nacido, sus padres toman la tarea que la naturaleza comenzó en la primera etapa con la madre, hasta que esta nueva vida pueda valerse por sí misma.



En otros países, con el fin de proteger la salud de la comunidad, es obligatorio antes del matrimonio civil, hacerse exámenes de sangre, de esta manera se aseguran que en un futuro tendrán hijos viables.