Burla o bullying

Hace pocos días observé las desafortunadas declaraciones del anterior mandatario haciendo bullying al actual Presidente, cuando leí semejante noticia muchas ideas cruzaron mi mente: ¿está en sus cabales el ex presidente?, me estremecí de tristeza al ver un hombre descompuesto, recordé hechos pasados y mi mente se llenó de indignación, ¿es posible que alguien que ocupó la primera Magistratura del país se burle de su primer binomio presidencial, hoy Presidente de la República con su apoyo y el de sus fanáticos seguidores?, ¿se puede hacer bullying a una persona por un problema físico y por el solo hecho de comenzar a pensar diferente?, ¿puede decir que fue el mejor y negarse a rendir cuentas de sus actos?, cuántas preguntas quedan sueltas, me entristece saber que todavía existen seres humanos que guardan odio y venganza y no se atreven a enfrentar sus aciertos o desaciertos en el campo del honor y las leyes en su propio país donde hubo de todo, no solo venganza y corrupción, hasta hoy demuestra placer en confundir, mentir y buscar refugio a la distancia para decir tanta barbaridad en contra de sus coidearios y sus adversarios políticos. La burla es la acción o el decir palabras con las que se procura poner en ridículo a otras personas o cosas sin advertir ni disimular nada. Reírse de alguien en su cara o a la distancia es de seres incapaces para enfrentar con valor hechos o cosas pasadas que pudieron ser o estar cuestionadas por ser inútiles, desproporcionadas, o hechas por grupos o equipos de personas a sabiendas de que la corrupción brota por “los ocho costados”. Existen varias razones por las que las personas actúan a través de este tipo de acciones, una es por la naturaleza humana la cual supone que todos debemos ser iguales y al sentirse inferiores o descubiertos les crea desconcierto, es entonces cuando empiezan a actuar con agresiones y burlas queriendo sentirse superiores o víctimas de su propio fracaso, en psicología se conoce como proyecciones, puesto que el agresor deja al descubierto la psicopatología de su personalidad, lo que le obliga a utilizar agresiones para buscar poder dentro de un grupo de personas inconscientes, incondicionales y fanáticas. Burlarse de la debilidad de un ser humano para ganar “prestigio” es enfrentar un daño psicológico que amerita tratamiento lo antes posible pero que no es impedimento para presentarse ante los tribunales de justicia a rendir cuentas de sus actos.