El famoso audio

Acabo de escuchar todo el audio de Mangas. Escribo con el desinterés de quien no tiene cargo público ni liderazgo ni siquiera influencia en el Movimiento Alianza PAIS, con el desinterés que he mantenido durante 10 años, pues mi único objetivo es contribuir a que el proyecto progresista que se plasmó en la Constitución de Montecristi siga combatiendo las desigualdades sociales que todavía caracterizan a nuestro Ecuador. No conozco personalmente al señor Mangas, ni tengo amistad con ninguno de los líderes o lideresas de Alianza PAIS. Me ha gustado la lucidez del expositor en el audio que acabo de escuchar. Es una descripción profunda de la etapa electoral y del período de transición, que expresa lo que yo he observado y vivido como militante de Alianza PAIS en este año 2017. En verdad el contexto del audio es el de un taller de trabajo entre militantes. En ese contexto la sinceridad empleada por el expositor es un mérito. Sin embargo, la difusión del audio y su uso en la política general en los últimos días, nos advierte que siempre se debe estar atento ante la perversidad, sobre todo en la inclemente competencia con los opositores. Una lástima porque me parece que el gobierno y el país han perdido un buen funcionario. Siempre me pregunto qué quiere la oposición: es lo más normal que el gobierno de Alianza PAIS continúe el proyecto y la ideología que lo caracterizan. Es normal que continúe una visión económica que no perjudica a los más pobres ni a la clase media y que sigan los proyectos sociales en salud, educación y vivienda, así como una política internacional progresista. Entonces, es correcto que en el audio se diga que no se va a ceder, pues hacerlo implicaría volver a los paquetazos de etapas anteriores. Es bueno que el diálogo sea una estrategia para la gobernabilidad. Una estrategia no es una mentira, es una manera de proceder y a todos los ecuatorianos conviene la gobernabilidad. Que sea una estrategia y no se ceda en principios ideológicos, no significa que no se adopten muchas propuestas de los diversos sectores. El avance en los diálogos está a la vista. En el audio se menciona el fraude como estrategia de la oposición. Por tanto, un error que este contiene es la afirmación de que no ganamos en la primera ni en la segunda vuelta. Como en varias ocasiones el expositor repite que casi perdemos la segunda vuelta, es evidente que la anterior afirmación significa que haber pasado a la segunda vuelta y haber ganado esta con estrecho margen, son consideradas pérdidas en el contexto de la denuncia de que en Alianza PAIS había en el momento un triunfalismo injustificado.